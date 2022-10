Soal PTS SMP Kelas 7 Semester 1 Mapel Bahasa Inggris Lengkap dengan Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Walaupun banyak Sekolah Menengah Pertama sudah selesai melaksanakan ujian Penilaian Tengah Semester (PTS), namun ada pulau sekolah-sekolah yang baru memulai Penilaian Tengah Semester Hari ini, termasuk siswa SMP Kelas 7.

Oleh karena itu siswa SMP Kelas 7 bisa berlatih lewat Soal PTS Bahasa Inggris berikut ini.

Yuk simak contoh Soal PTS Bahasa Inggris dalam bentuk soal pilihan ganda disertai Kunci Jawaban

Dalam Soal PTS Bahasa Inggris Semester, bagi siswa SMP Kelas 7 Semester 1 pilihan ganda yang dilansir dari baksoal.web.id:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat!

Choose The Correct Answer!

Soal

1. Mom : Reina, it’s time to go sleep

Reina : ….

The suitable expression to complete the dialogue is …

A. Good bye

B. Good afternoon

C. Good morning

D. Good night

Answer : D

Soal

2. Bella : Hi, my name is Bella.

Dinda : Hello Bella, I’m Dinda, ….

The suitable expression to complete the dialogue is …

a. Are you oke?