Drama Korea Alchemy of Souls Part 2 Bakal Tayang Desember 2022, Go Yoon Jung Jadi Pemeran Utama

Para pencinta Drama Korea atau Drakor akan disuguhkan dengan "Alchemy of Souls Part 2".Di Drama Korea Alchemy of Souls pertama yang tayang 18 Juni hingga 28 Agustus 2022 menceritakan karakter seseorang yang nasibnya berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira dari dunia entertainmnet Korea Selatan.

Para pencinta Drama Korea atau Drakor akan disuguhkan dengan "Alchemy of Souls Part 2".

Di Drama Korea Alchemy of Souls pertama yang tayang 18 Juni hingga 28 Agustus 2022 menceritakan karakter seseorang yang nasibnya berubah karena sihir yang menukar jiwa orang.

"Alchemy of Souls" juga merupakan drama roman fantasi berlatar negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau di peta.

Tak tanggung-tanggung Drama Korea ini meraih rating pemirsa nasional rata-rata tertinggi sebesar 9,3 persen.

Drama Korea "Alchemy of Souls Part 2" akan tayang perdana pada 10 Desember 2022, dilansir dari Soompi.

Alchemy of Souls Part 2 ditulis oleh duo penulis skenario terkenal yang dikenal sebagai Hong Sisters,

Bagian kedua dari "Alchemy of Souls" terdiri dari 10 episode.

Ada satu hal yang berbeda dimana pemeran utamanya diganti, Jung So Min yang memerankan Mu Deok diganti dengan Go Yoon Jung sebagai Nak Soo.

Yuk kita cek Drama Korea apa saja yang akan tayang bulan November 2022 nanti.

1. Reborn Rich

Drama Korea baru satu ini, merupakan adaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Youngest Son of a Conglomerate oleh San Gyung.

Reborn Rich merupakan drama yang menceritakan seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.



Drama yang disutradarai oleh Jeong Dae-yun kali ini, akan melibatkan aktor ternama Korea yakni Song Joong Ki, Lee Sung-min, dan Shin Hyun Been. Serta akan tayang melalui jaringan JTBC dan Viu.