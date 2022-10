8 Aktor & Aktris Drama Korea yang Alami Masalah Finansial di Masa Lalu, Han So Hee Hingga V BTS

POS-KUPANG.COM- Kehidupan para aktor dan aktris Drama Korea atau Drakor dan juga penyanyi Kpop tentunya menjadi hal yang ditunggu-tunggu para penggemar.

Para aktor dan aktris Drama Korea atau Drakor dan penyanyi Kpop ini biasanya sangat menjaga privasi mereka baik terkait percintaan, keluarga dan masa lalu mereka.

Banyak aktor dan aktris Drama Korea serta penyanyi Kpop yang memulai karirnya dengan susah payah belum lagi dengan kondisi finansial yang sama sekali tidak mendukung.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Oktober 2022 Love Is For Suckres, Goo Yeo Reum Kim In Woo Batal Menikah

Tak sedikit dari mereka mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan karir mereka.

Siapa saja aktor, aktris dan penyanyi Kpop terkenal yang mengalami masa-masa sulit mereka dan berhasil melewatinya dan sukses hingga kini?

Cek Yuk.

1. Han So Hee

Han So Hee baru berusia 20 tahun ketika dia memutuskan untuk pindah ke Seoul untuk mengejar akting.

Dia hampir tidak punya uang dan tidak ada orang tua yang mendukungnya secara finansial pada saat itu.

Baca juga: Drama Korea Terbaru 31 Oktober, Curtain Call, Ada Bocoran Karakter Hwang Woo Seul & Ji Seung Hyun

Setelah mendapatkan banyak pengakuan dia akhirnya ditawari peran dalam video musik SHINee “Tell Me What To Do.”

Sejak saat itu, karirnya meroket cukup cepat, dan saat dia mendapatkan peran dalam serial hit "The World of the Married," karirnya semakin meningkat dan masuk dalam jajaran aktris top Korea Selatan.

2. Choi Daniel

Ibu Choi Daniel meninggal ketika dia baru berusia lima tahun. Bisnis ayahnya juga bangkrut ketika dia masih muda dan hal ini membuat kondisi finansial mereka berantakan.

Dia dikirim ke rumah bibinya karena ayahnya tidak mampu membesarkannya.