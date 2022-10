Wakil Menteri Lingkungan Alue Dohong Hidup Ajak Masyarakat Labuan Bajo Jaga Kebersihan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Wakil Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( Wamen KLHK ) Alue Dohong mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

Hal ini disampaikan Wamen KLHK Alue Dohong, usai mengikuti kegiatan Gerakan Sedekah dan Kolekte Sampah Indonesia atau Gradasi di Pantai Gorontalo, Labuan Bajo, Senin 17 Oktober 2022.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong menyebutkan, Labuan bajo kini menjadi daya tarik wisata di Indonesia. Kalau tujuan wisata tersebut kotor maka akan mengurangi wisatawan yang datang.

"Secara pribadi kalau saya datang ketempat yang banyak sampah, saya tidak tertarik untuk kembali lagi. Itu menjadi presepsi umum. Kita perlu menjaga kebersihan di labuan bajo. Acara hari ini agar menjadi komitmen untuk meminimalisir buang sampah untuk labuan bajo tetapi ndah dan cantik, " kata Alue Dohong.

Aksi bersih sampah yang diikuti oleh ratusan warga itu merupakan rangkaian dari Gerakan Sedekah dan Kolekte Sampah Indonesia (Gradasi) yang telah diluncurkan KLHK bekerja sama dengan

United Nations Development Programe (UNDP).

Sebanyak 240,1 kg sampah berhasil dikumpulkan oleh para peserta dalam aksi bersih sampah ini. Labuan Bajo tercatat menghasilkan sampah sebanyak 13 ton per hari.

Assistant Secretary-General, Assistant Administrator and Directory of the regional beareau for Asian and the pasific UNDP, Kanni Wignaraja mengatakan, keterlibatan anak muda sangat dibutuhkan dalam hal penanganan sampah.

Sebab itu, dia mengajak semua elemen masyarakat, khususnya anak muda untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dengan ikut serta dalam penanganan masalah sampah di Labuan Bajo.

"Penting bagi kita untuk mengajak dan melibatkan generasi muda terutama anak-anak untuk mengerti dan ikut serta dalam kegiatan seperti ini," ucapnya.

Dalam kegiatan pembersihan sampah ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyatakan komitmen untuk menangani masalah sampah dengan melibatkan komunitas dan masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat. (*)

