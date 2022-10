Drama Korea Terbaru November 2022, Ada Drakor Reborn Rich - Please Send a Fan Letter

ILUSTRASI - Ilustrasi Drakor. Rekomendasi Drama Korea atau Drakor terbaru untuk November mendatang, ada Reboorn Rich hingga Please Send a Fan Letter

POS-KUPANG.COM - Akhir tahun Drama Korea terbaru telah rilis untuk menambahkah koleksi film Drakor bagi para penggemar film Drama Korea.

Sejak September berbagai film Drama Korea telah tayang dengan berbagai genre.

Tak cukup sampai disitu, bulan November mendatang, para penggemar Drama Korea atau Drakor siap-siap untuk menyiapkan waktu menonton film Drama Korea terbaru, ada Reborn Rich yang dibintangi Song Joong Ki. Ada pula film Please Send a Fan Letter.

Berikut 10 rekomendasi Drama Korea atau Drakor terbaru November 2022 mendatangan :

1. Reborn Rich (2022)

Drama Korea terbaru Reborn Rich merupakan drama yang diadaptasi dari sebuah novel web dengan judul The Yooungest Son of a Conglomerat.

Reborn Rich akan menceritakan perjalanan balas dendam Song Joong Ki yang kembali hidup.

Song Jong Ki adalah seorang karyawan yang dijebak serta dibunuh oleh majikannya.

Ia terlahir kembali sebagai anak bungsu dari sang pembunuh, berencana balas dendam dan mengambil keluarga Chaebol.

Drama yang diutradarai oleh Jeong Dae-yun kali ini, akan melibatkan aktor ternama Korea yakni Song Joong-ki, Lee Sung-min, dan Shin Hyun-been.

Serta akan tayang melalui jaringan JTBC dan Viu pada 18 November 2022.

2. The Fabulous (2022)

Drakor The Fabulous akan tayang di Netflix pada 4 November 2022.

Drama ini bergenre romance, comedy dan drama.