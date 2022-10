5 Drama Korea Terbaru Oktober & November 2022, Underwear Season Diperankan Kang Seung Yoon WINNER

POS-KUPANG.COM- Drama Korea atau Drakor sudah lama menjadi favorit masyarakat semua usia.

Di Bulan Oktober 2022 ada beberapa Drama Korea atau Drakor andalan yang sudah ditayangkan dan mendapat rating bagus dari para penikmat.

Di Bulan November 2022 nanti juga ada deretan Drama Korea atau Drakor yang akan tayang.

Cek yuk Drama Korea atau Drakor apa saja yang sudah tayang di Oktober dan akan tayang di November 2022 nanti khususnya di KBS2 TV.

Satu hal yang wajib dicatat Drama Korea edisi Oktober dan November 2022 bertabur para artis dan aktor muda pendatang baru yang berbakat.

1. Self Indulgence

Kim Ki Hae, Son Sang Kyung, Park Jung Pyo, dan Kim Sang Woo akan bertemu di drama spesial bertajuk Self-Indulgence.

Drama KBS2 2022 ini juga merupakan drama dengan genre thriller-mystery.

Kim Ki Hae akan mengambil peran Oh Byung Hoon yang merupakan seorang agen pengiriman yang mendapat kekuatan super yang tak diketahui di komunitas internet.

Son Sang Kyung memerankan Im Sung Gu, seorang pria paruh baya dengan penampilan yang mengintimidasi, tetapi sebenarnya adalah pemalu.

2. Underwear Season

Dalam Underwear Season, Kang Seung Yoon WINNER berperan sebagai Ban Dae Soo yang awalnya berkepribadian hangat, tetapi menjadi sinis karena lingkungan dan proses pertumbuhannya. Ia juga tidak pandai mengekspresikan emosinya dan tidak percaya pada kebenaran.

Sementara itu, Choi Jae Sup bakal memerankan Tae Gi Ho. Pemimpin perusahaan celana dalam GHT ini adalah seseorang yang akal sehatnya terpelintir dan menjadi terobsesi dengan celana dalam. Woo Min Kyu mengambil peran sebagai San Cho Rok yang merupakan karyawan GHT. Di lain sisi ada Baek Cheol Yong (Kang Sung Hun), presiden BYC yang merupakan perusahaan pakaian dalam nomor 1 di Korea.

3. The Silenced of the Lambs