Super Air Jet dengan SUPER CREW Semakin Permudah Akomodasi Masyarakat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Maskapai Super Air Jet (SAJ) dengan SUPER Crew diharapkan semakin permudah akomodasi masyarakat.

Super Air Jet (SAJ) untuk pertama kali mendarat di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang pada Jumat 14 Oktober 2022. SAJ memperkenalkan rute baru dari Surabaya ke Kupang, melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara El Tari Kupang.

Salah satu karyawan swasta di kota Kupang, Amelia Gita berharap Dengan bertambahnya maskapai yg masuk di area NTT, semakin mempermudah akomodasi masyarakat ke luar daerah atau sebaliknya untuk perjalanan bisnis, liburan, atau perjalanan dinas.

Baca juga: Pemerintah Kota Kupang Wajibkan Peserta Didik Gunakan Selendang Tenun Ikat

"Apalagi harga tiket super jet cukup lebih murah dibandingkan dengan maskapai lain," ungkapnya setelah dirinya membandingkan harga tiket SAJ dengan maskapai lainnya untuk rute yang sama pada Jumat,(14/10).

Hal ini juga menurutnya, pastinya memberikan dampak postif bagi pendapatan daerah NTT.

Hal senada juga disampaikan Ketrin, warga kota Kupang, selain tiket yang cukup murah, seragam crew SAJ juga menarik dan unik karena beda dari seragam crew pada umumnya.

"Pakaiannya crew-nya lebih santai dan simple," pungkasnya.

Untuk diketahui, Super Air Jet memperkenalkan SUPER Crew dengan seragam yang memiliki ciri khas anak muda atau millenials. Identitas paling unik ialah penggunaan warna “khaki” pada setiap motif besutan seragam.

Baca juga: Pesparani Nasional 2022, Dinas Kesehatan Kota Kupang Siapkan Tenaga Medis

Filosofi ini berasal dari warna tanah dan turunan warna kulit orang Asia yang mayoritas dijumpai di Indonesia dan beberapa negara lain.

Oleh karena itulah, Super Air Jet mempunyai visi: To empower the next generation to reach new heights.

“Turut membangun dan memberdayakan generasi muda menembus ketinggian baru”

Selain itu, Super Air Jet benar-benar didirikan dari nol (0) atas dasar inisiasi dan penuh semangat milenial, harapannya terus melesat, terbang tinggi, menjangkau ke banyak kota tujuan.

Maskapai menilai penggunaan warna bumi (gradasi antara warna cokelat dan putih) sebagai ciri khas ketika dikenakan bersamaan balutan seragam SUPER Crew.