Doa Setelah Sholat Dhuha yang Populer dan Shahih, Dibaca & Diamalkan Rasulullah SAW

POS-KUPANG.COM - Bacaan doa setelah sholat Dhuha yang populer dan shahih yang diamalkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan Sholat 5 Waktu dan dianjurkan untuk mengerjakan Sholat Sunnah diantaranya Sholat Dhuha.

Sholat Dhuha dilaksanakan setiap pagi dan sangat dan dianjurkan dikerjakan setiap hari lalu dibarengi dengan doa setelah sholat Dhuha.

Dalil terkait anjuran Sholat Dhuha satu di antaranya dapat dilihat dari Hadist Rasulullah Nabi Muhammad SAW .

Satu di antarannya yakni:

Baca juga: Doa Setelah Sholat Maghrib Juga Shalat Wajib Lainnya, Diawali Istighfar 3x, Tasbih, Tahmid & Takbir

Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tiap pagi ada kewajiban sedekah bagi tiap ruas tulang kalian, Setiap tasbih adalah sedekah, Setiap tahmid adalah sedekah, Setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan untuk melakukan kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu dapat tercukupi dengan melakukan dua rakaat shalat dhuha.” (HR. Muslim)

Nah, setelah Sholat Dhuha , lalu apa bacaan Doa yang dianjurkan dibaca?

Berikut doa setelah sholat Dhuha yang populer di antaranya yakni :

اَللهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ، وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ، وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ، وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ، وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ، وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ. اَللهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقَى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Baca juga: Doa Setelah Sholat Ashar, Urutan Dzikir Sesudah Sholat Fardhu Lengkap dengan Ayat Kursi

Latin:

“Allahumma innad dhuha-a dhuha-uka, wal baha-a baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ismata ‘ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa-anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana mu’assaron fa yassirhu, wa in kana haroman fathohhirhu, wa in kana ba’idan faqorribhu, bihaqqi dhuha-ika, wa baha-ika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudrotika, aatini ma atayta ‘ibadakas sholihin”.

Artinya:

“Ya Allah, bahwasannya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, dan keagungan itu adalah keagungan-Mu, dan keindahan itu adalah keindahan-Mu, dan kekuatan itu adalah kekuatan-Mu, dan perlindungan itu adalah perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah, jika masih di dalam bumi, maka keluarkanlah, jika masih sukar, maka mudahkanlah, jika (ternyata) haram, maka sucikanlah, jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu dhuha, keagungan-Mu, keindahan-Mu, kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-MU yang sholeh”.