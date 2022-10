Krisdayanti Jadi Tamu Kehormatan Presiden Timor Leste, Tampilan Istri Raul Lemos Jadi Sorotan

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti mendapat kehormatan menjadi tamu Presiden Timor Leste di Jose Ramos Horta Dili , Timor Leste , Kamis 13 Oktober 2022

Dia Krisdayanti di dampingi sang suami , Raul Lemos yang juga warga Timor Leste

Dia Ramos Hotta menjamu Krisdayanti di sebua restoran, namun sebelumnya mantan istri Anang Hermansyah itu

Sebelumnya , Krisdayanto bersama Raul Lemos mendampingi Ramos Horta dalam peryaan Hut salah satu media di Timor Leste

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah , Azruiel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu membagikan momen bersama Ramos Horta di akun media sosialnya , @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti yang juga Gemmi Ameena Hanna Nura Atta itu menulis *** After celebration of hatutan.Com 1st anniversary and signed MOU with @telkomcel for free access last night

Continue to One fine afternoon and discussion with Mr President Republik of Timor Leste

@joseramoshorta03

Natizen malah fokus ke penampilan Krisdayanti dan memuji Anggota DPR RI tersebut

