Betrand Peto Gelar Konser Pertama bertajuk IT'S MY FIRST , Ada Lesty Kejora Jadi Bintang Tamu

POS KUPANG.COM -- Betrand Peto mulai mengembangkan sayap di dunia panggung hiburan sebagai penyanyi

Dia Betran Peto yang juga anak angkat Ruben Onsu dan Sarwendah itu akan menggelar konser pertamnya

Konser bertajuk "IT'S MY FIRST" sebagai tanda kiprah sosok asal Kabupaten Manggarai , Nusa Ternggara Timur itu semakin eksis di dunia hiburan Indonesia

Dan, salah satu bintang tamu dalam konser itu ada nama Lesty Kejora . Sosok ini merupakan artis dangdut yang sedang dalam masalah usai diuga terkena KDRT dari sang suami Rizky Billar

Dalam aku instagramn @betrandpetoputraonsu , Betran menggah rencana konser tersebut

Baca juga: Nyawa Ruben Bisa Onsu Jadi Taruhan, Sarwendah dan Betrand Peto Sampai Nangis, Ini Kondisinya

4 guest star yang akan memeriahkan konser Betrand Putra Onsu " IT'S MY FIRST ". Siapakah guest star ke5??

Beli tiket konser @betrandpetoputraonsu sekarang di Loket.com, Gotix, dan chat Whatsapp admin @happeninc.id

Natizen pun menyambut langka maju Betrand Peto dalam dunia musik tersebut

pratamaaldizar_ *** Bismillah... lancar2 yaa sayang anak baik... semangat. Jaga kesehatan pasti padat banget jadwalnyaa. Kek hari ini tau2 disini tau2 disana. Jangan2 nanti tau2 ada di rumah nya aunty nyo **candaaa

Baca juga: Bukan Anak Kandung, Betrand Peto Dapat Jatah Warisan dari Ruben Onsu, Ini yang Diterima Onyo

cyaaa_23 *** Semoga anneth biar STAP bergema di konser onyo, mana lagu itu juara di joox Lg nyo..