Harga Pertamax Turun Lagi Per 1 Oktober 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM Pertamax turun lagi per 1 Oktober 2022.

Harga minyak mentah dunia sejak Agustus lalu terlihat menunjukkan tren penurunan. Bahkan beberapa hari belakangan sempat menyentuh di bawah US$ 80 per barel meski kin ada peningkatan.

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Baca juga: Atasi Kelangkaan BBM di Sumba Barat, Grace Ora Pantau Pengisian BBM di SPBU di KM 2 dan 3

"Seluruh penyesuaian harga berlaku mulai tanggal 1 Oktober,” jelas Irto.

Seperti diketahui, badan usaha penyalur BBM, termasuk Pertamina, biasanya melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi setiap tanggal 1 setiap bulannya.

Misalnya, Pada 1 September 2022, Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk tiga jenis BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan Pertamina Dex.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp 13.900.

Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 18.100 per liternya.