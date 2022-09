Konser Suara 1000 Sasando Akan Digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat .

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Konser Suara 1000 Sasando akan digelar di Waterfront City Marina, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat

Kegiatan Sesi Konser Suara 1000 Sasando yang melibatkan para pelajar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sedang masuk dalam tahap gladi.

Sejumlah pelajar mengaku antusias mengikuti gladi Konser Suara 1000 Sasando di Waterfront City Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat atau Mabar, NTT, Selasa 27 September 2022.

Kegiatan bertajuk "Magical Sound Of Sasando For The Word" itu diikuti para pelajar dari Provinsi NTT.

Kegiatan itu dijadwalkan akan dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan dalam rangkaian kegiatan selama 2 hari di Labuan Bajo.

"Kami senang juga karena mengetahui dan belajar alat musik Sasando dan tampil di muka umum, apalagi dihadapan Ibu Negara," kata siswa kelas X SMKN 3 Komodo, Arwan Lusiano Mbaga.

Didampingi sejumlah rekannya Arwan mengaku baru belajar alat musik dari Kabupaten Rote Ndao itu selama sepekan terakhir.

"Semoga kami dapat tampilkan yang terbaik," ungkapnya.

Pelajar SMKN 3 Komodo lainnya, Ergo, mengaku antusias jelang konser besok, ia berjanji akan menampilkan yang terbaik demi mengangkat nama alat musik tradisional Sasando di hadapan tamu penting negara.