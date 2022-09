Harga Ikan di Pasar Oeba Murah, Pedagang Malah Keluhkan Sepi Pembeli 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga ikan murah di Pasar Oeba Kota Kupang, pembeli keluhkan sepi pembeli pada Jumat, (23/9).

Disampaikan salah satu pedagang ikan di Pasar Ikan Oeba Kota, Us harga ikan murah tetapi sepi pembeli. Misalnya harga ikan Belang Kuning Rp 20 ribu per kg atau jika dijual per ekor dengan harga Rp 60 sampai dengan Rp 65 ribu.

"Beli dari papalele Rp 20 ribu per kilogram terus dijual per ekor," terang Us.

Dibenarkan Oni (34) seorang penjual ikan di pasar ikan oeba Kota Kupang, keadaan pasar sepi walaupun ikan murah.

"Karena keadaan lagi sepi dan lagi musim ikan," tambahnya.

Menurut pengakuan mereka, ikan yang dijual dalam sehari tidak langsung laku meskipun harga ikan murah tetapi minat pembeli sepi sehingga cukup banyak ikan yang dimasukkan kembali ke dalam lemari pendingin.

Kemudian harga ikan anggoli Rp 25 ribu per ekor dan per kilogramnya dijual dengan Rp 40 ribu.Kakap putih Rp 50 ribu per ekor atau per kilo Rp 45 ribu, Tuna kecil per kilogramnya Rp 55 ribu per ekor sementara tuna besar dengan berat sekitar 8 kilogram sampai dengan 9 kilogram dijual dengan harga Rp 400 ribu per ekor.

Sedangkan sebelumnya harga ikan-ikan tersebut tinggi, seperti tuna kecil per kilogramnya Rp 90 ribu sampai dengan Rp 100 ribu per ekor atau sekitar Rp 40 ribu sampai dengan Rp 50 ribu per kilogram dan ikan tuna besar dengan berat 8 kilogram sampai dengan 9 kilogram seharga Rp 500 ribu per ekor.

Mereka membeli ikan dari papalele dengan harga Rp 27 ribu per kilogram. (cr16)

