Tinju Dunia

Tinju Dunia, Dmitry Bivol Lawan Gilberto Ramirez Setelah Kalahkan Canelo

Jadwal tinju dunia, Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez setelah mengalahkan Canelo Alvares

Editor: Kanis Jehola
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sportanews.com
DMITRY VS RAMIREZ - Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez (kanan) setelah mengalahkan Canelo Alvares, pada 5 November 2022. 

POS-KUPANG.COM – Jadwal tinju dunia, Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez setelah mengalahkan Canelo Alvares.

Pertarungan kedua petinju itu rencananya berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 5 November 2022.

Dikutip dari sportanews.com, pertarungan melawan Gilberto Ramirez tak bisa dihindari oleh Dmitry Bivol karena Canelo menunda rematch.

Berikut data Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez:

DMTIRY BIVOL

NAMA LENGKAP: Dmitry Yuryevich Bivol

KELAHIRAN: 18 Desember 1990 di Tokmak, Kirgistan

TINGGI: 183cm

JANGKAUAN: 183cm

KEBANGSAAN: Rusia

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Tags
tinju dunia
Dmitry Bivol
Gilberto Ramirez
Canelo
5 November 2022
19 September 2022
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