Tinju Dunia
Tinju Dunia, Dmitry Bivol Lawan Gilberto Ramirez Setelah Kalahkan Canelo
Jadwal tinju dunia, Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez setelah mengalahkan Canelo Alvares
Editor: Kanis Jehola
sportanews.com
DMITRY VS RAMIREZ - Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez (kanan) setelah mengalahkan Canelo Alvares, pada 5 November 2022.
POS-KUPANG.COM – Jadwal tinju dunia, Dmitry Bivol berduel melawan Gilberto Ramirez setelah mengalahkan Canelo Alvares.
Pertarungan kedua petinju itu rencananya berlangsung di Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 5 November 2022.
Dikutip dari sportanews.com, pertarungan melawan Gilberto Ramirez tak bisa dihindari oleh Dmitry Bivol karena Canelo menunda rematch.
Berikut data Dmitry Bivol vs Gilberto Ramirez:
DMTIRY BIVOL
NAMA LENGKAP: Dmitry Yuryevich Bivol
KELAHIRAN: 18 Desember 1990 di Tokmak, Kirgistan
TINGGI: 183cm
JANGKAUAN: 183cm
KEBANGSAAN: Rusia
Tags
tinju dunia
Dmitry Bivol
Gilberto Ramirez
Canelo
5 November 2022
19 September 2022
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