Krisdayanti Mulai Tunjukan Taring Sebagai Politisi di DPR RI,Desak Pemerintah Rampungkan SoalHonorer

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tidak sekedar mempesona di panggung suara emas dan penampilan yang glamour dan wajah yang awet muda

Sosok yang didaulat menjadi diva Indonesia itu juga bisa menunjukan dirinya layak duduk di DPR RI

Istri Raul Lemos itu menunjukan tarinynga di lembaga legislatif itu dengan mendesak pemerintah merampungkan soal pegawai honorr di pemerintahan

Desakan ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu pun dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Mantan istri Anang Hermansyah itu menulis *** Diketahui saat ini pemerintah melalui Badan kepegawaian Nasional (BKN) masih melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN di instansi pemerintahan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN, juga untuk membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer.

Terkait pendataan pegawai non-ASN tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti, meminta agar pendataan tersebut diselesaikan sesegera mungkin, sehingga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer ini sesegera mungkin, yakni 23 November 2022 atau genap 5 tahun setelah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dikeluarkan. #KunkerDPR

Natizen pun memuji sikap Krisdayanti itu sampai menyebutkan sudah cantik kini juga pro rakyat

kusumaparamithawidya *** Mimi cantik dan pro rakyat

kenysoebeno *** Mimi KD yg cantik semoga anakku bisa diangkat jd ASN, aamiin

novievionna *** Mimi sayaaang thank u so much