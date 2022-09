Aura Politisi Krisdayanti Makin Terpancar, Gemmi Ameena Minta Pendataan Pegawai non-ASN Dipercepat

POS-KUPANG.COM - Aura politisi Krisdayanti makin terpancar, kali ini Gemmi Ameena Hanna Nur Atta minta agar pendataan pegawai non-ASN dipercepat.

Sejak duduk di bangku politik, istri Raul Lemos selalu berperan aktif mendorong kinerja pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

Sebagai Anggota DPR RI, Bunda Aurel Hermansyah kerap angkat bicara soal berbagai isu yang sering dibahas di ruang sidang.

Diketahui saat ini pemerintah melalui Badan kepegawaian Nasional (BKN) masih melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN di instansi pemerintahan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN, juga untuk membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer.

Terkait pendataan pegawai non-ASN tersebut, Krisdayanti meminta agar pendataan tersebut diselesaikan sesegera mungkin, sehingga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer ini sesegera mungkin, yakni 23 November 2022 atau genap 5 tahun setelah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dikeluarkan.

Permintaan tersebut diposting Krisdayanti di akun instagramnya @krisdayantilemos kemarin Jumat (16/9).

Beragam reaksi netizen pun meramaikan kolom komentar sang diva.

Ada yang berharap agar tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN.

