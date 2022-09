Wisata Labuan Bajo, Ada Kos Murah Lengkap dengan Alamat, Bisa Nginap Harian Hingga Bulanan

POS-KUPANG.COM - Bagi tribunners yang melancong ke Pulau Flores, Labuan Bajo tidak perlu khawatirs soal penginapan.

Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, selain hotel para wisatawan juga bisa mendapatkan Kos murah dengan penawaran menginap mulai harian, mingguan juga bulanan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Anda pun akan semakin puas berada di Labuan Bajo, jika memilih menginap di Kos.

Sambil berhemat biaya penginapan, tribunners bisa memanfaatkan kelebihan biayan menginap itu untuk berjalan-jalan mengunjungi destinasi wisata yang melimpah ruanh di Bajo Bajo.

Tidak hanya wisata darat yang begitu menarik mata untuk memandang, namun juga pesona lautan yang akan membuat tribunners tak berhenti untuk mengagumi keindahan alam di Labuan Bajo.

Berikut Harga Kos murah dan Alamat yang bisa tribunners dapatkan saat berada di Labuan Bajo yang dihimpun dari Google :

1. Kost murah harian mingguan dan bulanan di Labuan Bajo

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. 86754

Telepon: 0812-3684-0148

2. Kost Aljannah Murah per malam, per minggu dan per bulan

