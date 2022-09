El Tari Memorial Cup Menuju 16 Besar, 6 Tim Sudah Meraih Tiket 12 Tim Masih Berjibaku

Tim Persewa Waingapu vs Persarai Sabu Raijua foto bersama sebelum kick off babak pertama pertandingan penyisihan grup D putaran ketiga penentuan lolos ke babak 16 besar di Stadion Gelora 99 Lembata, Kamis 15 September 2022

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pertandingan penyisihan grup Liga 3 El Tari Memorial Cup XXXI di Lembata saat ini telah memasuki laga putaran ketiga untuk merebut tiket babak 16 Besar.

Sementara ini sudah 6 tim telah meraih tiket 16 Besar yakni tim di Grup A, Grup C dan Grup D telah menyelesaikan pertandingan terakhir pada Kamis 15 September 2022.

Untuk Grup A tampil sebagai juara Persami Maumere mengantongi 6 poin sedangkan runner up ditempati Perseftim Flores Timur mengantongi 6 poin hanya beda pada head to head.

Juara 3 diraih Persab Belu dengan poin 4 masih berpeluang mendapat tiket untuk berlaga di 16 Besar bersama Persami dan Perseftim setelah laga terakhir grup lainnya menyelesaikan pertandingan.

Sedangkan Grup C tampil sebagai juara Perss SoE mengantongi poin 5 sedangkan runner up ditempati Nirwana 04 Nagekeo meraih poin 5 hanya beda pada head to head.

Tim Persematim Manggarai Timur harus mengakui keunggulan tiga tim lainnya di Grup A sehingga harus angkat koper.

Juara 3 diraih Putra Oesao FC mengantongi 3 poin tetap berpeluang mendapat tiket mendampingi Perss SoE dan Nirwana 04 Nagekeo di Babak 16 Besar. Sementara Persiteng Sumba Tengah lebih awal pulang kampung dengan mengantongi 2 poin.

Pada Grup D tiket babak 16 Besar dipegang Persewa Waingapu sebagai juara grup dengan mengantongi 7 poin. Mendampingi Persewa yakni Perserai Sabu Raijua yang mengantongi 5 poin.

Juara 3 grup ini ditempati Persab Belu dengan mengantongi 5 poin sedangkan PSKN Kefamenanu di juru kunci dengan mengantongi poin 1.

Peluang Persab Belu untuk merebut tiket 16 Besar masih terbuka lebar sementara PSKN Kefamenanu harus angkat koper lebih awal.