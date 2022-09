Patung Mirip Raja Kupang, Saksi Bisu Sejarah Peradaban Kota Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Christin Malehere

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hiruk-pikuk kendaraan yang melintas di jalur pertemuan Terminal Kupang, seakan menjadi saksi sejarah Peradaban Kota Kupang.

Tepat di Pusat Terminal Kupang, ada sebuah monumen Patung Raja Kupang ke-28, Alfons Nisnoni.

Posisi patung mirip Raja Kupang tersebut posisinya membelakangi Pantai dan menghadap ke daratan seakan melihat jauh ke depan.

Gestur wajah yang tegas dengan menaruh tangan kanannya di dada, sedangkan tangan kirinya mengarah ke bawah dan telapak tangannya terbuka seakan hendak menggapai sesuatu.

Patung karya seniman Amboro Liring dan Budi Bernabas yang didesain oleh Arsitektur Luiz O. Wilson dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tersebut tampak menggunakan beragam aksesoris.

Patung tersebut tampak memakai baju berlengan panjang, berpadu selimut dan sabuk tenun ikat pada bagian pinggangnya.

Patung tersebut memakai sejumlah aksesoris antara lain sebuah gelang untaian batu bulat pada tangan kanannya.

Patung tersebut juga memakai kalung khas Suku Timor berbentuk bulat berada tepat di bagian dadanya, beserta kalung batu manik-manik, dan tas selempang dengan bulatan tembaga pada tali tas, serta sebuah selendang pada bahunya.

Di bawah patung tersebut terdapat corak motif tenun ikat yang serupa dengan tenun ikat yang dikenakan patung tersebut.

Sedangkan di bagian kakinya terdapat tulisan bahasa Suku Helong yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tulisan Bahasa Helong tersebut Lilau Nol Dael Banan yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya Bangunlah Aku (Kota Kupang) Dengan Hati Yang Tulus, serta Bahasa Inggris Raise Me Up With A Sincere Heart. (CR14)

