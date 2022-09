Wakili Delegasi Polri di UNCOPS PBB, Kadiv Hubinter Polri Dorong Partisipasi Perempuan

PBB - Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Drs. Johni Asadoma, M.Hum berpose dengan Under Secretary General PBB Departemen Peace Operation Mr. Jean Pierre Lacroix

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi menunjuk Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Drs Johni Asadoma, M.Hum, mewakili Kapolri memimpin delegasi Polri menghadiri United Nations Chief of Police Summit (UNCOPS) atau Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Polisi Negara Anggota PBB.

Konferensi United Nations Chief of Police Summit berlangsung tanggal 31 Agustus - 1 September 2022, di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat tersebut diikuti 114 negara anggota PBB.

Mewakili Indonesia, Kadiv Hub Inter Irjen Pol Johni Asadoma menyampaikan empat point statement Polri antara lain meningkatkan kemitraan dalam mendukung operasi pemeliharaan perdamaian dunia (peacekeeping).

Pihaknya meminta meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian, terlebih Indonesia sangat mengadvokasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam peacekeeping.

Pihaknya mengutamakan keamanan dan keselamatan peacekeepers menjadi prioritas utama Indonesia terlebih melaksanakan tugas di daerah konflik.

Polri telah mendirikan Pusat pelatihan police peacekeeping yang terletak di Tangerang, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan UN Certified Trainers Course untuk regional Asia sekaligus Polri siap untuk menjadi tuan rumah pelatihan UN Police bertempat di pusat pelatihan police peacekeeping Indonesia.

Dalam kesempatan itu, delegasi Polri yang dipimpin Irjen Pol Johni Asadoma mengadakan kunjungan kerja ke Pusat Pendidikan FBI National Academy di Quantico, Virginia untuk membangun hubungan yang lebih erat agar Perwira Polri dapat mengikuti pendidikan di FBI National Academy.

Irjen Pol Johni Asadoma juga mengadakan pertemuan khusus dengan Under Secretary General Peace Operation membahas peningkatan pastisipasi Polri pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Saat ini Polri menugaskan 181 personilnya, pada Misi Pemeliharaan Perdamain PBB di Republik Afrika Tengah, Republik Mali, Republik Demokratik Kongo dan Republik Sudan Selatan.

Acara United Nations Chief of Police Summit UNCOPS sendiri diawali dengan reception welcome oleh Under Secretary General Peace Operation Mr. Jean Pierre Lacroix tgl 31 Agustus sore.