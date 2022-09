Polres Flotim Pantau Penyaluran BBM di SPBU dan Pengecer 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA- Pasca adanya kelangkaan dan kenaikan harga BBM eceran di wilayah Kabupaten Flores Timur (Flotim), Polres Flores Timur bergerak cepat melakukan pemantauan dan pengecekan di semua SPBU yang berada di wilayah itu.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM.

"Kita lakukan pengecekan di SPBU agar prioritaskan kendaraan umum," ujar Kapolres Flotim AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika kepada wartawan belum lama ini.

Hal ini dibenarkan Kasi Humas Polres Flotim, Ipda Sanusi Anwar. Menurut dia, atas instruksi Kapolres, aparat Polres Flotim melakukan pemantauan rutin di SPBU maupun para pengecer.

"Sudah beberapa hari lalu, anggota sudah diterjunkan untuk lakukan pantauan," katanya kepada wartawan, Minggu 4 September 2022.

Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM, SPBU di Manggarai Timur Dijaga Polisi

Ia mengimbau masyarakat agar tidak memanfaatkan momen kenaikan harga BBM dengan mematok harga di luar kewajaran.

"Jangan manfaatkan ini untuk lakukan penimbunan apalagi naikan harga seenaknya. Jika ketahuan akan diproses hukum," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022.

Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, sedangkan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS