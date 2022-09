19 Kelas Lomba Tampil Dalam RoadRace Bapera Kota Kupang Club 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Kupang menggelar perlombaan Road Race yang akan berlangsung di sirkuit non permanen di Jalan El Tari Kota Kupang.

Event Road Race tersebut direncanakan berlangsung tiga hari, terhitung dari tanggal 2-4 September 2022.

Event tersebut memperebutkan piala bergilir ketua umum DPP Bapera.

Road Race Bapera Kota Kupang Cup 2022 ini mengahadirkan 19 Kelas Lomba bagi tim-tim motor yang sudah terdaftar untuk para raidernya dapat menunjukan skill dalam balapan motor.

19 Kelas Lomba tersebut adalah; BBK 150cc TU Seeded Mix, BBK 125cc TU Seeded Mix, BBK 150cc TU Pemula Open Mix, BBK 125cc TU Pemula Open Mix, BBK 150cc STD Pemula NTT Mix, BBK 125cc STD Pemula NTT Mix, BBK 2T 125cc STD (open) khusus Satria, BBK 2T 116cc STD (open), BBK 2T 125cc STD (pelajar non juara), BBK 2T 116cc STD (pelajar non juara), Matic 155cc TU (open), Matic 131cc STD (open), Matic 131cc STD NTT (usia 9-12 th), Matic 131cc STD Pelajar (non juara), Matic 131cc STD (wanita), Matic 131cc STD Pelajar/Pemula non juara lokal Kota Kupang, Sport 140cc STD (King). NTT, Sport 155cc STD (open) dan terakhir Mini GP.

Selain 19 kelas lomba ini, dalam kegiatan pembukaandimeriahkan oleh Zumba, Lomba motor lambat RX King serta performance dan entertainment. (*)

