BREAKING NEWS: Mobil Pick Up Terjungkal di Amfoang Satu Penumpang Tewas

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Kecelakaan tragis terjadi di Desa Nefoneut, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, sebuah mobil Pick Up terjungkal ke jurang dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Dari hasil konfirmasi kepada anggota Bhabinkamtibmas Polsek Amfoang Selatan untuk Desa Bioba Baru dan desa Nefoneut mobil tersebut merupakan pick up jenis Suzuki Carry bernomor Polisi DH 8135 BF mengangkut 3 ekor sapi besar dan 9 orang warga Desa Letkole

Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 3 Agustus 2022 malam mengakibatkan satj penumpang yakni SE (44) meninggal karena tertindih mobil.

Bripka Robby Wabang menjelaskan selain SE, ada delapan orang lain yang mengalami luka ringan yakni, ME (28), ET (6), NT (6), ME (52), ET (28), FT (4), NE (28) dan RN (24).

Dia menjelaskan kronologis sebelum kecelakaan maut itu terjadi, mobil pick up yang mengangkut 3 ekor Sapi dan 9 orang tersebut melaju dari Desa Letkole menuju Desa Manubelon.

Diduga mobil Pick up kelebihan muatan dan tidak mampu melewati tanjakan terjal Bonak, Desa Nefoneut.

“Mobil kehilangan tenaga dan aria turun kembali, pengemudi tidak bisa kuasai laju endaraan hingga mengakibatkan mobil terjungkal ke jurang,” ujarnya lewat pesa aplikasi Whatssap yang diterima wartawan.

Saat ini korban meninggal dunia, sementara disemayamkan di rumah keluarga di Desa Nefoneut sambil menunggu keluarganya dari Desa Letkole.

“Untuk kendaraan mengalami rusak parah dan pengemudi sementara diamankan di Pospol Manubelon,” tutupnya.(*)

