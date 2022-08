Jelajahi Lautan Labuan Bajo dengan Kapal Phinisi Mewah untuk Nikmati TNI, Ini Besaran Biayanya

POS KUPANG.COM -- Meniknmati Taman Nasional Komodo atau TNK di Labuan Bajo harus menggunakan kapal termasuik speedboat

Beberapa spot di Labuan Bajo menharskan wisatawan menggunkana kapal untuk mencapai Pulau Padar , Pulai Komodo , Pulau Rinca , Pulau Kalong dan sejumlah pulaiu di TNK

Di Labuan Bajo pun banyak kapal-kapal yang bisa disewakan baik untuk sekali perjalanan atau bahkan hingga seminggu

Jenis kapal pun bervatriasi mulai dari Kapal Phinisi , kapal standar maupun speedboat

Berikut harga sewa kapal Phnisi di Labuan Bajo

1. Kapal Phinisi “Andamari”

Kapal jenis Phinisi ini ditawarkan untuk wisatawan di Labua Bajio

Fasilitas : 2 Ruang makan , AC , Hot shower, Handuk, P3K, Outdoor area, 3 dek berjemur

Kabin

2 Tipe Kabin

1 Kabin Master + Double bed + AC + Private bathroom + hot shower

4 Kabin double bed + AC + Private bathroom + hot shower

2 double bed + 4 twin bed + AC + Private bathroom + hot shower

Built : 2019

Type : Phinisi

Dimension : 30m

length, 7.95m

wide and 3m deep

Engine : 6D40 double turbo

Auxiliary power : 2 generators, 40 KVA

Speed : 7 knots

Fuel : 9 tons

Freshwater : 4 tons and water maker

Capacity : 30 one day trip and 12 overnight guests

