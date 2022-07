Angkat Potensi dan Branding MUA Lokal, LT Profesional Gelar Workshop Kecantikan di Sumba 

Yoseph Marang, head PT Rembaka Wilayah NTT (ujung kanan) foto bersama narasumber, model dan pihak pemerintah usai acara pembukaan Workshop Wedding Make Up Look oleh LT Pro di Hotel Padadita Sumba Timur, Sabtu, 30 Juli 2022.

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - LT Pro atau LT Profesional, profesional make up nasional di bawah naungan PT Rembaka menggelar workshop kecantikan bagi para pelaku kecantikan di Pulau Sumba.

Workshop dengan tema Wedding Make Up Artist Look itu digelar bagi para profesional make up artist (MUA) sedaratan Sumba. Workshop menghadirkan Dewi Lamablawa, profesional make up artist NTT sebagai narasumber.

Kepala Dinas Pariwisata Sumba Timur, Ida Bagus Putu Punia membuka secara resmi workshop sehari yang digelar di Hotel Padadita, Waingapu Sumba Timur pada Sabtu, 30 Juli 2022 itu.

Workshop tersebut didukung oleh Dekranasda NTT serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumba Timur.

Profesional MUA, Dewi Lamablawa pada kesempatan itu melakukan demo rias pengantin sekaligus memberi pembekalan teknik rias pengantin kepada para peserta.

Yoseph Marang, head PT Rembaka (La Tulipe Cosmetiques & LT Pro) NTT menyampaikan bahwa workshop tersebut bertujuan memberikan edukasi dan mendorong para MUA NTT khususnya yang ada di pulau Sumba untuk berinovasi dan mengikuti tren make up yang terus berkembang.

Selain itu, Workshop juga dilakukan sekaligus untuk membranding diri para MUA lokal khususnya di daratan Sumba agar dapat memiliki brand sendiri sehingga tidak kalah dengan MUA dari luar wilayah bahkan luar NTT.

Ia mengatakan, sebanyak 23 MUA baik dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat maupun Sumba Barat Daya ikut dalam workshop perdana yang dilaksanakan di Pulau Sumba itu.

Mereka umumnya adalah para MUA profesional yang telah malang melintang di dunia tata rias di Pulau Sumba, NTT.