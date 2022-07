Ini Salah Satu Lagu yang Mengantar Arsy ke Semifinal , Putri Anang Tampil 1 Menit di Depan 8 Juri

POS KUPANG.COM -- Hari pertama WCOPA , Arsy Hermansyah sudah bikin bangga Indonesia. Putri Anang Hermansyah itu sukses membawanya masuk ke babak semifinal

Sebanyak 500 orang mengikuti festival ini dan hanya 100 orang yang dinyatakan lolis ke babak semifinal.

Sementara 400 orang lainnya dari 70 negara harus berhenti di hari pertamwa lomba

Sang inui Ahanty pun membagikan detik-detik saat Arsy membawakan lagu My Heart Will Go On yang dinyanyikan pertama oleh Celine Dion

Adik sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu hanya punya waktu seminit untuk membuktikan dirinya layak ke semifinal

Dan , putri Anang Hermansyah dan Ahanty itu membuktikan bisa membawakan lagu itu hanya dalam semenit secara maksimal dengan meneluarkan semua kemampuannya

TAMPIL -- Arsy Hermansyah saat tampil di hari pertama WCOPA 2022 di Los Angeles Amerika. Putri Anang Hermansyah berhasil singkirkan 400 peserta dan masuk ke babak semifinal (Instagram)

Sang Ibu Ashanty di akun instagramnya @Ashanty_ash menulis ***

Ini salah satu lagu yg Arsy nyanyiin. Nah total lagu audisi kedua kemaren ada 8 lagu.

Untuk setiap lagu dikasih kesempatan hanya 1 menit. Nyanyi di depan 8 juri dan orang tua kontestan. Semua full nya ada di youtube the hermansyahA6 ya guys!! Bisa liat full kegiatan pas audisi

dalam video pendek itu, Arsy benar-benar menunjukan kelasnya sebagai penyanyi cilik Indonesia