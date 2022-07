Cara Krisdayanti Beri Motivasi Kaum Muda Agar Mau Divaksin , Natizen Singapura Beri Reaksi ini

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti tidak mau menjadi penghias Gedung DPR RI . Anggota DPR itu juga terjun langsung saat reses untuk memotivasi warga di daerah pemilihannya atau Dapilnya untuk mau divaksin

Selama turun ke basinya di Malang , Krisdayanti ikut mendorong agar warga yang belum divaksin bisa mau menerima vaksin

Kegiatan mantan istri Anang Hermansyah yang kini sudah menjadi istri Raul Lemos itupun dibagikan di akun sosial media instagram miliknya, @krisdayantilemos

Dalam sebua video aktivitasnya yang diunggah, ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu menulsikan kalimat:

barangkali, ada tetangga dan sanak saudara bapak ibu sekalian yang sampai hari ini masih enggan melakukan vaksinasi, saya harapkan untuk diajak, diberikan informasi mengenai pentingnya menjaga diri dan keluarga melalui vaksinasi. kesehatan merupakan pilar utama bagi kehidupan. kerja keras demi keluarga, tapi jika kita sakit, tentu tidak bisa kerja. tidak bisa kerja, maka tidak akan bisa makan.

tidak bisa makan, maka tidak bisa hidup.

kuncinya tentu sehat dulu.

Uanggahan Krisdayanti itu bukan saja dikomentari oleh natizen Indonesia

Kepopulerannya sebagai artis pun membuat penggemarnya di luar negeri terus memantau aktivitasnya termasuk sebagai seorang politisi

Salah satu natizen penggemarnya di Singapura memberikan komentar dukungan kepada sang diva

Natizen yang bernama @nurfi_januri menulis *** Bravo!!nice we are Singapore support Indonesian .. you can doit Indonesian (vaksin)@krisdayantilemos

Sebelumnya , unggahan Krisdyanti juga masih mengenai aktivitasnya di Malang

Nenek Ameena Hanna Nur Atta itu menyampaikan rasa sedih sekaligus bahagia karena ternyata masih banyak warga yang belum divaksin

Sementara kebahagiannya adalah warga bersemangat untuk mendapatkan vaksin codi-19 pertama

krisdayantilemos *** Pagi tadi Bersama Bapak Wakil Walikota Batu dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, turun langsung bersama meninjau pelaksanaan “Vaksinasi Bersama Kris Dayanti” yang di pimpin ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu.

Sedih sekaligus bahagia melihat hasil peninjauan langsung. Sedih karena bertemu banyak masyarakat yang baru hendak vaksinasi dosis 1, tetapi ada rasa bahagia melihat program ini membantu pemerintah mendorong masyarakat untuk mau vaksinasi.

Semoga bisa terus selalu bersinergi.

