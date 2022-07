Promo Indomaret Hari Ini 19 Juli 2022 : Susu Cair Beragam Merek Murah Campina Ice Cream Rp10.000/3

POS-KUPANG.COM - Simak beragam Promo Indomaret yang masih berlaku di hari ini 19 Juli 2022. Ada juga Promo Indomaret yang waktunya hingga 31 Juli 2022.

Beberapa Promo Indomaret hingga hari ini yakni.Back To School, Product of The Week, Promo Heboh

Sedangkan Promo Indomaret hingga 31 Juli 2022 diantaranya Juli Spesial untuk beragam produk camilan, Festival Sarapan Sehat Indomaret dan Juli Special serta Promosi Bulan Ini dimana kamu bisa menikmati ada produk gratis

1. Promo Indomaret Back To School

Periode 15-19 Juli 2022

Untuk aktivitas sekolah kalian yang sudah kembali dimulai lengkapi dengan berbagai produk hemat ini!

Dapatkan segera di Indomaret terdekat, ya!

Selain di toko Indomaret promo ini juga berlaku di aplikasi Klik Indomaret, Sobat. Yuk download aplikasinya sekarang juga!

Beberapa produk yang masuk dalam Promo Back To School, diantaranya :

- Indomilk Susu Cair UHT Banana/chocolate Java 190 ml Rp 4.500 dari Rp 6.000