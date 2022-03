Mohamed Salah Belum Mau Terima Tawaran Kontrak Baru dari Liverpool, Ini Penyebabnya

POS-KUPANG.COM - Mohamed Salah belum mau menerima tawaran kontrak baru dari Liverpool. Masalah gaji jadi penghalang. Mohamed Salah membiarkan namanya terus jadi bahan spekulasi.

Hal itu karena kontraknya di Liverpool tinggal 18 bulan lagi, tetapi sang pemain belum menandatangani kontrak baru.

Apabila situasi ini terus terjadi, kapten timnas Mesir itu akan bebas pergi pada akhir musim 2022-2023.

Dikutip dari The Guardian, Sabtu (12/3/2022), Liverpool bukannya tidak bergerak untuk membahas kesepakatan baru dengan Mo Salah.

Klub berjuluk The Reds itu sudah pernah melayangkan tawaran kepada sang pemain pada Desember. Akan tetapi, penawaran itu belum sesuai keinginan Mo Salah dan agennya Ramy Abbas Issa, sehingga negosiasi berjalan di tempat.

Menurut laporan dari beberapa media Inggris, Liverpool belum mau menerima tuntutan kenaikan gaji 400 ribu pounds (sekitar Rp 7,4 miliar) per pekan yang diminta Mo Salah.

Mo Salah saat ini diketahui menerima pemasukan 200 ribu pounds (sekitar Rp 3,7 mili) setiap minggunya di Liverpool.

Sementara itu, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebutkan bahwa pritoritas Mo Salah saat ini adalah bertahan di Liverpool.

Namun, Mo Salah tidak akan membubuhkan tanda tangannya di dalam kontrak baru jika tawaran dari Liverpool masih sama seperti Desember tahun lalu.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand ???????????? #LFC Mo’s priority is to stay - but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move. More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2022

