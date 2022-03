Sekutu NATO Kirimkan 17.000 Rudal Anti-tank ke Ukraina dalam Enam Hari: Inilah Hasilnya

Para pemimpin Ukraina mengatakan pengiriman – oleh AS dan sekutu NATO lainnya – telah membuat perbedaan terhadap kendaraan lapis baja Rusia, The New York Times melaporkan

POS-KUPANG.COM - Hanya dalam enam hari, Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya telah memasok Ukraina dengan lebih dari 17.000 senjata anti-tank, New York Times melaporkan Minggu 6 Maret 2022.

Pengiriman termasuk Javelin jarak menengah buatan AS; NLAW jarak pendek Anglo-Swedia; granat berpeluncur roket; dan sistem anti-tank lainnya, menurut laporan itu.

Amunisi serupa dipasok ke Ukraina sebelum perang pecah, bersama dengan drone Bayraktar yang dipasok oleh Turki sebelum dan selama konflik.

Menurut New York Times, 70 persen dari bantuan militer senilai $350 juta, yang disetujui oleh Presiden AS Joe Biden pada 26 Februari, dikirimkan dalam waktu lima hari dalam upaya untuk memasukkan senjata ke Ukraina sebelum pasukan Rusia mulai menyerang konvoi bantuan.

Pengiriman senjata ini awalnya sebagian besar dikirim dari Jerman, dan kemudian dikirim melalui Polandia, Rumania, dan beberapa negara tetangga lainnya sebelum melanjutkan melintasi perbatasan Ukraina ke Kyiv dan kota-kota besar lainnya.

Para pemimpin Ukraina memberi tahu pejabat AS bahwa pengiriman senjata "membuat perbedaan di medan perang," menurut Times.

Laporan menunjukkan bahwa rudal anti-tank telah membantu militer Ukraina mencegah kemajuan Rusia di utara Kyiv dan di wilayah lain. Pertanyaannya tetap, bagaimanapun, apakah ini akan cukup untuk memblokir militer Rusia dari merebut ibukota, Kyiv.

Sumber: haaretz.com