Nelayan Enggan Melaut, Harga Ikan di Pasar Oeba Kota Kupang Melonjak Tajam

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Cuaca Ekstrem yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhusus Kota Kupang akhir-akhir ini membuat para nelayan memilih untuk tidak pergi ke laut.

Hal ini berdampak pada harga jual ikan segar disejumlah pasar tradisional di Kota Kupang yang melonjak naik dari harga biasanya.

Di Pasar Oeba yang merupakan salah satu pasar pemasok ikan terbesar di Kota Kupang misalnya, turut terkena dampak dari cuaca buruk ini

Emil, Salah seorang pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Oeba membenarkan harga ikan laut mengalami kenaikan.

Harga ikan kakap merah dari yang semula seharga Rp 75 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 100 per kilogram. Ikan tongkol dari harga Rp 17 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram. "Sudah satu minggu ini mengalami kenaikan, " ujar Emil

Lanjut Emil, kenaikan harga juga terjadi pada ikan Kombong. Dari yang semula hanya Rp 15 ribu menjadi Rp 25 ribu per kumpul (7 ekor).

"Kami berharap agar cuaca kembali normal saja, agar harga ikan juga bisa normal, " Kata Emil

Emil menambahkan, permintaan ikan laut selama beberapa hari terakhir ini juga meningkat. Namun, karena pasokan ikan dari nelayan berkurang, pedagang pun terpaksa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.

"Banyak permintaan tapi kondisinya tangkap ikan sedang sepi ya mau bagaimana lagi, karena kami jual ikan juga tergantung dari nelayan kalau hasil tangkapan sedikit atau misalnya nelayan tidak melaut itu akan sangat berdampak pada hasil jualan kami," Imbuhnya.