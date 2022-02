DPRD Flotim Beri Peringatan ke BPBD Soal Pengelolaan Dana Hibah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - DPRD Kabupaten Flores Timur (Flotim) memberi peringatan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mengelola keuangan negara yang bersumber dari dana hibah secara baik, agar tidak terjerat persoalan hukum.

"Harus dikelola secara baik. Apalagi kita tau, BPBD Flotim menjadi salah satu OPD yang mengelola banyak paket proyek, baik fisik maupun non fisik dan menjadi sasaran kecurigaan banyak orang, termasuk DPR. Kita harapkan pelaksanaan proyek baik fisik maupun non fisik berjalan baik adanya," ujar Ketua Komisi C, Ignas Uran saat melakukan pemantauan proyek pekerjaan talud pengaman pantai di Lamakera, Solor Timur beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pada tahun 2020, BPBD mengelola anggaran hibah BNPB pusat sebesar Rp.15 miliar lebih. Dana itu, kata dia, digunakan untuk pengerjaan talud di tiga lokasi yakni, talud Gekeng Deran di kecamatan Tanjung Bunga, talud pengaman pantai Kelurahan Pohon Bao dan talud Lamakera di kecamatan Solor Timur.

Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan Komisi C ke lapangan, DPRD mengapresiasi kualitas pekerjaan talud Lamakera, yang menurut dia, sangat memadai.

"Kualitas sangat memadai. Kita apresiasi ke pemerintah karena aspek manfaat sangat diperhatikan. Ini sebagai bukti bahwa, memanfaatkan tenaga lokal sebagai bentuk garansi kualitas pekerjaan. Mereka bekerja untuk kampungnya, maka mereka tidak berpikir untuk mancari keuntungan. Jadikan masalah talud sebelumnya sebagai pembelajaran," katanya.

Untuk diketahui, proyek talud itu menelan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar dari pagu anggaran yang bersumber dari hibah BNPB pusat sebesar Rp 3,4 miliar. Proyek ini dianggarkan pada tahun 2020, namun baru dilaksanakan pada 2021.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Citra Mandiri Konstruksi (CMK) ini sempat mengalami keterlambatan pengerjaan. Atas keterlambatan itu, PPK telah menerapkan denda keterlambatan terhadap rekanan sebesar Rp. 5,8 juta.

Saat ini, proyek talud ini masih dalam masa pemeliharaan hingga Juni 2022 mendatang.

Meski sudah serahterima atau PHO, proyek pekerjaan talud pengaman pantai di Desa Watobuku, Lamakera, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur (Flotim) masih meninggalkan persoalan. Sebagian upah tukang maupun material milik warga setempat belum dibayar kontraktor pelaksana, PT Cintra Mandiri Konstruksi (CMK).