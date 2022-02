UNWIRA Kupang Gelar Seminar Nasional, Ini Yang Dibahas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pembangunan Kota yang modern seperti apapun tidak akan bermakna besar bila hilang nilai-nilai historis, alam yang rusak dan kesejahteraan manusia yang timpang.

Asrul Mahjuddin dari Centre For Sustainable Urban Planning & Real Estate (SUPRE), Faculty Of Built Environment University Of Malaysia menyampaikan ini Senin, 14 Februari 2022

Ia menanggapi ini terkait isu Kota Tangguh atau kota yang memiliki kemampuan beradaptasi dari berbagai aspek termasuk kebencanaan.

Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia yaitu Nusantara dan IKN Malaysia yaitu Putra Jaya menjadi contoh dalam Seminar Nasional Online Vista yang diselenggarakan Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Fakultas Teknik- Program Studi Arsitektur itu.

Ashrul menilai kota tangguh ada sejak isu abad 20 yang mempertahankan peradaban dan sejarah dari dampak bencana.

Smartcity menjadi salah bentuk pembangunan kota yang lebih maju dari segala infrastruktur. Suatu kota lebih indah dibangun dengan dorongan atau unsur sejarah dan rancangan pemerintah.

"Sangat penting dan harus diketengahkan," katanya.

Ia mencontohkan Kuala Lumpur dalam hal ini. Sama halnya pun Jakarta dan Malioboro di Jogjakarta yang mempunyai historical impact dan berdampak pada ekonomi masyarakatnya.

"Sejarah adalah strongest point," kata dia menanggapi pertanyaan Sam Pandie, Sekretaris Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) NTT.