Telkomsel Hadirkan Paket Halo Unlimited, Bebas Pilih Nomor

POS-KUPANG.COM, SURABAYA - Memberi hadiah untuk orang terkasih maupun kolega terdekat bisa dalam beragam bentuk. Seperti membuat kejutan istimewa atau hadiah yang lebih bermakna karena hadiah tersebut akan selalu terpakai dan diingat selamanya.

Begitu pula dengan Telkomsel yang selalu mengutamakan kebutuhan gaya hidup digital pelanggan.

Kali ini, Telkomsel menawarkan hadiah spesial yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan untuk orang-orang istimewa maupun keluarga terdekat.

Hadiah spesial tersebut berupa bebas pilih nomor Halo Unlimited sesuai keinginan sesuai dengan nomor yang tersedia.

General Manager Customer Care and Postpaid Consumer Management Area Jawa Bali Telkomsel Erick Noviantoro mengatakan, "Memberikan hadiah berupa nomor Halo Unlimited memang bukan hal umum yang dilakukan masyarakat kita. Selama ini yang banyak ditawarkan adalah nomor cantik dengan harga relatif mahal. Dengan hadiah berupa nomor Halo Unlimited, penerima hadiah akan merasa menjadi orang spesial. Hadiah itu juga akan dikenang sepanjang masa karena pasti dipakai untuk media komunikasi. Nomor Halo Unlimited ini juga bisa dipakai pelanggan sebagai nomor alternatif dari nomoryang sudah dimiliki sebelumnya," kata Erick.

Paket Halo Unlimited menyediakan berbagai pilihan paket data mulai dari Rp100 ribu denganpilihan kuota data hingga 150GB, ditambah bebas telepon hingga 1000 menit dan bebas kirim SMS hingga 2000 SMS ke semua operator, serta kuota roaming internasional hingga 500MB.

Paket ini juga memberikan nilai tambah lain berupa bebas akses tanpa batas untuk aplikasi yang tergabung di layanan MAXstream (aplikasi MAXstream, HBO GO, VIU, UseeTV GO, Vidio, Sushiroll, Genflix, RCTI+, dan Disney+ Hotstar), GamesMAX (Free Fire, Mobile Legend Bang Bang, Arena of Valor, PUBG Mobile, LINE Let's Get Rich, Marvel Super War, dan Rise of Nowlin), MusicMAX (LangitMusik, JOOX, Smule, Spotify, Svara, dan Resso), aplikasi pesan instan (WhatsApp, LINE), dan layanane-commerce populer (Shopee, Tokopedia, dan Lazada).

Telkomsel memberi kemudahan lebih bagi pelanggan yang telah berlangganan Telkomsel Halo untuk mengaktifkan paket Halo Unlimited, antara lain melalui layanan walk-inGraPARI, aplikasi MyTelkomsel, website Telkomsel, maupun mengakses UMB *363#.

Untuk di aplikasi MyTelkomsel, pelanggan dapat menemukan paket Halo Unlimited pada pilihan menu Shop/Belanja.

Sedangkanuntuk akses melalui UMB *363#, pelanggan dapat menemukannya pada pilihan Paket Bulanan Utama.

Paket Halo Unlimited juga tersedia bagi pelanggan baru Telkomsel Halo serta pelanggan Telkomsel Prabayar yang ingin bermigrasi ke layanan Telkomsel Halo.

Pendaftaran/registrasi layanan paskabayar Telkomsel Halo dapat dilakukan di GraPARI, agentsales call center, dan website Telkomsel, serta layananchannel mitra Telkomsel, baik mitra distributor offline maupun online via e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan JD.ID).

Untuk mengetahui lebih lengkap berbagai keunggulan dan aktivasi paket Halo Unlimited serta mekanismeregistrasi layanan Telkomsel Halo dapat mengakses tsel.me/daftarhalo.

"Penawaran Nomor Halo Unlimited ini bagian dari layanan kami yang semakin customer-centric. Untuk mendapatkan penawaran tersebut, pelanggan bisa datang dan apply di GraPARI terdekat. Penawaran Nomor Halo Unlimited juga bertujuan meningkatkan jumlah pelanggan pasca bayar Telkomsel yang hingga saat ini mencapai 40 persen di area Jawa Bali. Melalui penawaran ini, kami juga ingin menggarap pelanggan prabayar yang ingin bermigrasi ke pascabayar dengan kualitas jaringan terbaik di Indonesia" pungkas Erick. (*)