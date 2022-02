Kumpulan Ucapan Valentine Day 2022 Cocok Buat Pacar, Bisa Dipost di FB,IG dan Twitter

POS-KUPANG.COM- Besok Senin 14 Februari adalah hari Valentine.

Atau yang dikenal luas dengan Valentine's Day.

Saat hari valentine biasanya muda-mudi saling bertukar kado dengan pasangan.

Bunga dan coklat menjadi barang utama yang dicari-cari jelang valentine.

Selain itu ada juga ucapan-ucapan selamat hari valentine yang unik yang bisa disampaikan ke pacar atau doi.

Tapi kali ini POS-KUPANG.COM sajikan ucapan hari valentine dalam bahasa Inggris beserta artinya.

Cocok sekali untuk kamu kirimkan ke pacara, doi, temand ekat atau juga bisa digunakan untuk sekedaran ucapan di sosial media baik Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya.

Mengutip dari Goodhousekeeping.com, berikut ucapan Hari Valentine:

I love you. Though I like you a lot better after my first cup of coffee.

Aku mencintaimu. Meskipun aku menyukaimu lebih baik setelah secangkir kopi pertamaku.

All I need in this life is you and me. Oh, and WiFi. And wine. And snacks. But that’s it, I swear.

Yang aku butuhkan dalam hidup ini adalah kamu dan diriku. Oh, dan WiFi. Dan anggur. Dan cemilan. Tapi hanya itu, aku bersumpah.