POS-KUPANG.COM - Hangat dan Bikin Makin Cinta, 10 Ucapan Valentine Day Ini Buat Doi Klepek-klepek, Mau Coba?

Bulan Februari dianggap bulan yang penuh kasih sayang dengan perayaan Hari Valentine yang sebentar lagi akan tiba pada 14 Februari 2021.

Tahun ini, hari Valentine 14 Februari pun masih dirayakan di tengah pandemi.

Karena itu, cara merayakan Hari Valentine pun harus beradaptasi karena kita tak diperbolehkan untuk berkerumun dan sering-sering bepergian.

Jadi, bagi Anda yang memang sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan pasangan, bisa merayakan hari kasih sayang tersebut secara virtual.

Selain itu, Anda juga dapat berkirim ucapan ke pasangan.

Ucapan-ucapan ini dapat dikirimkan melalui media sosial atau melalui chat pribadi via WhatsApp dan Telegram.

Dihimpun dari serenataflowers.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan romantis selamat hari Valentine 14 Februari 2021

1. You are the most beautiful thing that happened in my life. I couldn’t imagine a life without you by my side. Happy Valentine’s Day!

(Kamu adalah hal terindah yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu di sisiku. Selamat hari Valentine)