Pengakuan Mengejutkan RM BTS Saat Tinggal di Asrama Trainee, Sang Leader Ceritakan Momen Menyedihkan

POS-KUPANG.COM - Kim Nam Joon alias RM BTS menceritakan gambaran tentang asrama trainee mereka yang terletak di Nonhyeon-dong lantai 3.

Asrama tersebut dihuni oleh para trainee Big Hit secara bergantian, yang kemudian hanya menyisakan 7 orang untuk didebutkan sebagai anggota grup BTS.

RM mengatakan bahwa para penghuni asrama benar-benar hidup saling berbagi.

Baca juga: Suga BTS Blak-blakan Ungkap Perasaan Saat Tampil di Panggung American Music Awards, Ada Apa?

Bahkan, mereka seringkali bertukar pakaian dan barang-barang harian satu sama lain.

"Ya, di sana kehidupan kami benar-benar seperti roller coaster."

"Kami berbagi pakaian, semuanya benar-benar terbiasa memakai pakaian anggota lain, kami juga hanya memiliki satu komputer yang mana kami harus memakainya secara bergantian juga," ujar RM, dikutip dari You Quiz on the Tube, Senin (7/2/2022).

Baca juga: Terobsesi Jadi Jimin BTS, Influencer Inggris ini Nekat Lakukan Hal Tak Lazim dan Mengejutkan

Toilet yang tersedia pun hanya ada 1, sehingga mau tak mau mereka harus memakainya secara bergantian.

Terkadang jika sudah tidak kuat menahan air, beberapa anggota memilih untuk berlari ke pusat perbelanjaan terdekat untuk menumpang kamar mandi.

"Untuk kamar mandi, kami punya satu kamar mandi saja, karena tempat tinggal terdiri dari 2 kamar yang tentunya kami hanya memiliki satu kamar mandi."

Baca juga: Mantan Trainee BigHit Kim Jihoon Beri Pengakuan Mengejutkan, Dikeluarkan dari Line Debut BTS

"Kami menggunakan toilet lusuh yang terletak di lantai bawah bersama-sama atau terkadang kami lari ke pusat perbelanjaan/mal terdekat. Ya begitulah gambarannya," imbuh RM.