Suga BTS Blak-blakan Ungkap Perasaan Saat Tampil di Panggung American Music Awards, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM - BTS menjadi grup K-pop pertama yang diundang untuk tampil di panggung acara penghargaan paling bergengsi di Amerika Serikat, American Music Awards 2017.

Tentu hal ini merupakan pencapaian luar biasa yang diraih oleh BTS.

Melihat hal tersebut, Suga BTS justru merasakan perasaan tak biasa saat grupnya mulai ditengok oleh pasar global.

Alih-alih bangga dan merasa bahagia, Suga justru merasa sangat ketakutan karena pencapaian ini tak pernah ada dalam rencananya.

Ia tak pernah membayangkan jika grup yang lahir dari agensi kecil Big Hit akan mendunia seperti sekarang.

Apalagi belum ada idola K-pop yang pernah menginjak panggung AMA sehingga hal ini semakin membuatnya frustasi.

"Aku tak pernah berpikir bisa masuk tangga lagu Billboard."

"Kami tampil di American Music Awards dan aku merasa ketakutan karena tak pernah membayangkannya."

"Di mana aku bisa mendapatkan nasihat, kalau kami memiliki senior yang pernah melakukannya, aku akan tanya bagaimana mindset untuk menghadapi situasi ini, aku bisa bertanya, tetapi kami tak mendapatkannya," ujar Suga, dikutip dari Youtube You Quiz on the Tube, Minggu (6/2/2022).

Secara terang-terangan Suga menyebut jika dirinya sampai kehilangan arah karena kebingungan harus menghadapi sorotan tersebut dengan cara apa.