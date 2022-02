38 Peserta Ikuti Kelas BerYoga Sambil Berdonasi di Kupang

Kegiatan berYoga sambil berdonasi yang digelar di Lantai Outdoor Resto In and Out Resto Kota Kupang, Sabtu 5 Februari 2022

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - 38 peserta dari Kota Kupang dan daerah lain di Nusa Tenggara Timur serta dari Jakarta mengikuti kelas berYoga sambil berdonasi. Kelas itu dibuka tiga instruktur @Linieyoga,@melansarikornelia_lewokeda, dan @nee_juniarty dari

Yogakarta Yoga School.

Tujuannya kegiatan itu, disebut untuk menggalang donasi melalui olahraga Yoga, bagi para penghuni panti Jompo Budi Agung Naikoten Kota Kupang.

Kelas Yoga sambil berdonasi ini digelar di Lantai Outdoor Resto In and Out Resto Kota Kupang, Sabtu 5 Februari 2022 dari pukul 17. 00- 18.30 WITA secara tatap muka.

Marni Odang, salah satu instruktur menyampaikan ucapan terima kasih untuk energi positif para yoga di Kupang dan Kefa, Timor Tengah Utara di sore ini yang sangat antusias hadir secara langsung maupun menitipkan donasinya atau melalui transfer.

"Utamanya dari berlatih yoga adalah melatih napas kemudian diikuti oleh asana dan pikiran karena berlatih yoga itu sendiri bertujuan untuk menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk mencapai ketenangan jiwa," kata Linie, salah satu dari tiga instruktur kegiatan ini.

Linie menyampaikan hasil donasi ini akan disampaikan kepada para donatur sekaligus melihat kebutuhan untuk dibelanjakan yang selanjutnya diserahkan kepada para penghuni panti Jompo Budi Agung Naikoten Kota Kupang.

"Tugas kita belum selesai sampai hasil donasi yang ada kita sampaikan kepada opa oma di panti jompo budi agung naikoten kupang," sebut Linie.

Sementara itu, Kornelia Melansari Lewokeda yang juga instruktur berYoga sambul berdonasi ini, menyebut yoga donasi berjalan dengan lancar.

"Semesta mendukung, yoga donasi berjalan lancar. Terima kasih untuk semua antusiasnya. Terima kasih juga untuk Resto In and Out yang begitu baiknya memberikan tempatnya secara gratis untuk dilaksanakan yoga donasi ini," kata Melansari menambahkan.

Sebagai informasi, Yoga merupakan suatu proses belajar mengendalikan gerakan pikiran agar tercapai ketenangan. Melansari mengaku hal itu memang tidak mudah.

Untuk itu, dibutuhkan kedisiplinan, agar ilmu Yoga bisa menyatu.

"Sekaranglah saatnya memulai. Mulai belajar, mulai berlatih, mulai fokus, mulai mencintai diri, mulai merubah gaya hidup, mulai hidup sehat, mulai merubah mindset, dan seterusnya," ujar Melansari Lewokeda. (*)

