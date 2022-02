Pedagang Minyak Goreng di Kota Kupang Minta Subsidi dari Pemerintah, Harga Masih Rp 21 Ribu/Liter

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional dan pedagang eceran di Kota Kupang belum mengalami penurunan.

Padahal seblumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi merilis aturan terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang berlaku mulai 1 Februari 2022.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit.

Dalam Pasal 2 dijelaskan minyak goreng terdiri dari minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium.

Sementara, dalam Pasal 3 dituliskan bahwa pemerintah menetapkan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

Pantauan POS-KUPANG di Pasar Inpres Naikoten pada Selasa, 1 Februari 2022, sejumlah pedagang masih menjual minyak goreng kemasan (bimoli) dengan kisaran harga Rp. 22.000 - Rp. 21.000, sementara untuk kemasan lainnya seperti minyak goreng (Selfie) maupun (Sedaap) dijual dengan harga Rp. 19.000 sampai 20.000.

Seli loe, seorang pedagang di Pasar Kasih Naikoten Kupang, mengatakan belum bisa menurunkan harga minyak goreng karena masih menjual stok yang lama.

"Belum bisa kasih turun, ini barang lama, kalo kasih turun nanti saya rugi, jadi kalau pemerintahan bilang sudah satu harga tapi kami pedagang kecil masih jual barang stok lama sama saja, " Ungkap Seli.

Menurutnya, Seli, mungkin harga minyak goreng yang baru di agen sudah mengalami penurunan, tetapi belum bisa ia beli karena stok yang lama belum laku semua.