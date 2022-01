ARMY Wajib Tahu, Inilah 10 Lirik Lagu Romantis Milik V BTS yang Belum Pernah Dirilis

POS-KUPANG.COM - Dunia sangat menantikan kedatangan mixtape pertama V BTS yang dijuluki KTH1.

Baru-baru ini V BTS seperti sedang merayu penggemar dengan cuplikan-cuplikan lagu yang belum dirilis.

Selain tampan, V BTS dikenal sangat berbakat dan ternyata memiliki karya-karya yang belum dirilis.

Berikut ini 10 lirik lagu V BTS yang paling romantis.

1. “Since you’re not here, I’ve lost my only light

I’m all by myself, 9 feet under.” (Unreleased Song, January 25, 2022)

V merilis cuplikan lagu yang belum dirilis ini di Instagram. Lagu romantis ini pasti akan memecahkan rekor, jika dirilis secara resmi.

2. And the light will guide us to a million stars, my love, just hold my hand

and in the end it’s you and I, the clouds will disappear, so hold on tight.” (Unreleased Song, December 10, 2021).

Di Instagram, V membagikan cuplikan dirinya menyanyikan lagu yang belum dirilis ini saat mengemudi saat liburan di AS.