Jin, Jimin, Jungkook dan V BTS Ungkap Lirik Favorit Mereka dari Lagu BTS, ARMY Wajib Tahu 

POS-KUPANG.COM - Empat member BTS baru-baru ini memberikan pengakuan terkait lirik favorit mereka dari lagu-lagu yang mereka nyanyikan.

Empat member tersebut adalah Jin, Jimin, V dan Jungkook. Keempat member sepakat jika mereka sulit untuk memilih hanya satu lirik favorit dari lagu-lagu BTS.

Selama wawancara sebelumnya dengan The Hollywood Reporter, member BTS mengungkapkan lirik favorit mereka dari semua lagu mereka.

Baca juga: ARMY Temukan Hal ini di Balik Detail Merchandise Jungkook BTS, Sungguh Mengharukan!

Dengan begitu banyak lagu yang luar biasa untuk dipilih, cukup lucu melihat mereka semua memilih lirik dari bagian mereka sendiri sebagai favorit mereka.

“Apa lirik favoritmu dari lagu kami?”

Jin memilih lirik dari “Airplane pt.2” yang berbunyi, “Wherever in the world, I will sing".

Baca juga: Pukau ARMY dengan Suara Merdunya, V BTS Jadi Idol Kpop Pria Pertama yang Lagunya Masuk Top 15 Melon

Jimin memilih lirik dari "Answer: Love Myself" yang berbunyi, "Maybe I fell in order to take the place of those countless stars".

V memilih lirik, “Set everything on fire, bow wow wow” dari lagu mereka, “FIRE.”

Jungkook memilih lirik dari lagu solonya, "Euphoria" yang berbunyi, "Don’t let go of the hand you’re holding".

Baca juga: Visualnya Bikin Melongo, Inilah Idol K-Pop Pria yang Paling Tampan Sebelum V BTS

Tonton video lengkapnya di bawah ini!