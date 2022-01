Jadwal Tinju Dunia Terbaru 2022, Ada Duel Terence Crawford versus Errol Spence Jr, Catat Waktunya

Petinju Amerika Serikat, Terence Crawford (kiri), bertarung melawan Felix Diaz dalam perebutan gelar kelas welter junior versi WBO/WBC di Madison Square Garden, New York City, 20 Mei 2017.

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia pada 2022 akan menyuguhkan beberapa laga menarik.

Seperti Terence Crawford vs Errol Spence Jr dan Tyson Fury vs Anthony Joshua.

Enam pertarungan tinju besar akan mengguncang tinju dunia 2022 dan tayang via Live Streaming ESPN dan DAZN.

Selain Tyson Fury vs Anthony Joshua dan Terence Crawford vs Errol Spence Jr, Jadwal Tinju Dunia 2022 juga akan menampilkan duel menarik semisal Josh Taylor vs Gervonta Davis.

Jika memang benar terjadi, maka pecinta tinju dunia akan benar-benar terhibur dengan suguhan adu pukul di semua kelas ini.

Tyson Fury vs Anthony Joshua

Inilah pertarungan yang diinginkan penggemar tinju Inggris di atas segalanya.

Sejak Joshua memenangkan gelar juara dunia versi IBF lima tahun lalu, penggemar tinju Inggris menunggu terlalu lama tetapi tampaknya masih sejauh Neptunus yang jaraknya 2,9 miliar mil dari Bumi.