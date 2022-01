Vietnam Menentang Klaim Laut China Selatan yang Tidak Sesuai Hukum Internasional: Juru Bicara

POS-KUPANG.COM, HANOI - Vietnam selalu menentang dan tidak menerima semua klaim di Laut China Selatan yang bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (1982 UNCLOS), juru bicara Kementerian Luar Negeri Lê Thị Thu Hằng mengatakan Jumat 14 Januari 2022 malam.

Vietnam telah berulang kali menegaskan sudut pandangnya yang konsisten dan jelas tentang sengketa Laut Timur, baik secara bilateral maupun multilateral, katanya.

Juru bicara tersebut membuat pernyataan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tanggapan Vietnam terhadap studi Limits in the Seas yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Studi tersebut membantah empat kategori klaim maritim China di Laut China Selatan:

Klaim kedaulatan atas fitur maritim yang tenggelam di bawah permukaan laut pada saat air pasang di luar batas yang sah dari wilayah teritorial Negara mana pun;

Garis pangkal lurus yang melingkupi berbagai kenampakan di dalam wilayah luas ruang terbuka di laut;

Klaim atas perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang didasarkan pada perlakuan terhadap setiap kelompok pulau Laut China Selatan yang diklaim “secara keseluruhan”, yang tidak diizinkan oleh hukum internasional;

Hak China disebut kepemilikan "hak bersejarah" di Laut Cina Selatan.

Studi tersebut menegaskan bahwa klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan adalah melanggar hukum dan "sangat merusak aturan hukum di lautan."

Makalah ini mencakup terjemahan bahasa China dan Vietnam.

Vietnam mengakui pengumuman Departemen Luar Negeri AS tentang penelitian tersebut, yang ke-150 dalam seri Limits in the Seas, kata Hằng.

Vietnam sekali lagi menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk menghormati kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya di Laut China Selatan, serta proses diplomatik dan hukum, dan memberikan kontribusi aktif dan substantif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, serta menjaga keamanan, keselamatan, dan kebebasan. navigasi dan penerbangan, integritas UNCLOS, dan ketertiban berbasis aturan, katanya.

