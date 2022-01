Todd Sulit Gabung Klub Eropa? Simak Jawaban PSSI Nasib Ferre Kena Sanksi 12 Bulan Tampil Merumput

POS-KUPANG.COM - Pemain Persipura Jayapura, Todd Rivaldo Ferre belum lama ini dikabarkan mendapat tawaran dari klub Eropa Bosnia-Herzegovia, FK Sloga Doboj.

Kabar ini juga telah dikonfirmasi agennya Alexander Talpes bahwa Todd Rivaldo Ferre memang diminati klub luar.

Klub FK Sloga Doboj yang berminat pada Todd Ferre itu merupakan klub yang bermain di First League of the Replubika Sprspka atau kasta kedua kompetisi di Bosnia-Herzegovia.

Namun, adanya kabar baik itu dibarengi dengan sesuatu yang kurang menyenangkan.

Baca juga: Tood Ferre Dapat Tawaran Gabung ke Klub Eropa saat Jalani Hukuman Bermain, Ini Kata PSSI

Seperti diketahui, Todd Ferre memiliki catatan kurang bagus karena ia mendapatkan larangan bermain selama 12 bulan atau satu tahun.

Sanksi ini didapatkan Tood Ferre dari Komisi Disiplin PSSh setelah ia melakukan tindakan tidak terpuji terhadap perangkat pertandingan.

Hal itu terjadi saat Persipura melawan Bali United pada pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2021/2022 pada 5 November 2021.

Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing pun angkat bicara terkait kabar Todd Ferre yang dikabarkan diminati klub luar.

Baca juga: Jendela Bursa Transfer Pemain Persipura, Enam Pemain Baru Dipasok Siap Beraksi

Erwin Tobing mengatakan bahwa Todd Ferre memang mendapatkan sanksi larangan bermain di Liga Indonesia.

Menurutnya apabila Todd Ferre bermain di luar negeri tidak masalah.