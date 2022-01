Penampilan Syahrini Kala Berpose Auto Jadi Sorotan, Intip Harga Sendal Inces yang Berbeda Warna Itu

POS-KUPANG.COM - Menantu Rosano Barack dan Reiko Barack tersebut memang suka memamerkan hasil fotonya di beberapa tempat yang dia kunjungi bersama sang suami.

Sudah jadi hal yang lumrah bagi Syahrini menenteng tas hermes, berkostum dengan harga ratusan juta dan makan di restoran berbintang hingga berbelanja miliaran rupiah.

Semua itu kerap dipamerkannya melalui akun media sosial instagramnya pribadi.

Dilansir dari BanjarmasinPost.co.id, dikenal tajir dan hidup glamour, Syahrini nyatanya tak pernah kehabisan ide untuk bergaya.

Istri Reino Barack tersebut kini pun tengah menjadi sorotan oleh sahabat dan para penggemarnya imbas pakai sandal mencolok.

Gaya nyentrik Syahrini memakai sandal beda warna dibagikan melalui akun instagramnya, @princessyahrini pada Kamis, 13 Januari 2022.

Penyanyi yang akrab disapa Incess tersebut berpose di ruang terbuka memakai sandal berwarna fuchsia dan lime.

Sontak saja penampilan cetar istri konglomerat Reino Barack jadi bahasan. Apalagi Incess memang sedang menikmati bulan madunya di Singapura.

Lihat penampilan Syahrini berikut ini yang diunggah melalui instagramnya.

"One Obedient Step At A Time Will Take You To ALLAH SWT Plans, " tulisnya dalam kolom keterangan, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @princessyahrini, Kamis (13/1/2022).