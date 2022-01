Selerah Syahrini Sama dengan Song Hye Kyo, istri Reino Tampil Elegan Tenteng Tas Mewah Rp 47,7 juta

POS KUPANG.COM -- Syahrini memang kerap tampil cetar membahana. Ia tak ragu untuk memakai barang-barang mahal meski dengan harga mahal demi menjaga penampilannya tetap cetar

Bahkan kini, seleranya sama dengan bintang drama Korea , Song Hye Kyo dalam urusan penampilan

Membicarakan penampilan Syahrini tentu kita takkan terkejut lagi dengan kemewahannya.

Ya, Syahrini memang dikenal sebagai penyanyi papan atas dengan penampilan serba glamor.

Baca juga: Syahrini Ungkap Bagian Tubuh Reino Barack yang Bikin Klepek-klepek: Samurai Gagah Mantap

Tentu saja menjadi seorang publik figur papan atas membuat penampilan Syahrini selalu elegan.

Belum lagi, harga outfit Syahrini yang biasanya selangit.

Seperti sepayu ini misalnya.

Bahkan nih, tak jarang Syahrini membuat netizen menjeit iri karena harga outfitnya.

Dan baru-baru ini, Syahrini menarik perhatian netizen karena kesamaannya dengan Song Hye Kyo

Seperti yang kita tahu, drama terbaru Song Hye Kyo yang bertajuk 'Now, We are Breaking Up' tengah menjadi perbincangan hangat di publik.

Baca juga: Pantas Syahrini Tak Perlu Nyanyi Tapi Bisa Keliling Dunia, Tarif Endorse Rp 100 Juta, Ini Bisnisnya