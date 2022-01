Nikmati Malam Tahun Baru Imlek dengan Suasana Berbeda di Aston Kupang

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - ASTON Kupang Hotel & Convention Center akan mengadakan makan malam pada malam tahun baru Imlek yang bertema The Year of The Tiger yang diartikan sebagai tahun keberanian.

"ASTON Kupang Hotel & Convention Center akan mengadakan special Chinese New Year Dinner dalam menyambut Imlek nanti," buka Marketing Communication Executive ASTON Kupang Hotel & Convention Center, Leonora Agatha, Kamis 13 Januari 2022.

ASTON Kupang Hotel & Convention Center yang ada di Jalan Timor Raya No. 142 ini akan mengadakan Chinese New Year Dinner pada 31 Januari 2022 mulai pukul 19.00 sampai pukul 23.00 WIB.

Untuk Dinner ini akan dibagi menjadi 2 jenis yaitu buffet all you can eat dan set menu. Untuk buffet all you can eat dibanderol seharga Rp 268,000 nett untuk dewasa dan Rp 148,000 nett untuk anak-anak. Lalu, set menu sendiri dibanderol dengan harga Rp 3,288,000 dan dapat dinikmati oleh 10 orang dalam grup.

Pengunjung akan merasakan pengalaman perayaan malam tahun baru imlek dalam suasana yang meriah dan disambut dengan berbagai sajian makanan ala hotel berbintang yang memanjakan lidah semua orang yang menikmatinya.

Adapun menu yang akan disajikan dalam Chinese New Year Dinner ini juga amat beragam mulai dari Sup Hisit, Sup Asparagus Kepiting, Cumi Oven Garam, Bebek Panggang, Ikan Kerapu, Mie Goreng Seafood dan banyak panganan khas chinese lainnya.

"Perayaan Chinese New Year Dinner 2022 ini merupakan salah satu strategi kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung setia ASTON Kupang Hotel & Convention Center," katanya.

Sama seperti perayaan-perayaan hari besar lain yang ada di Indonesia, Imlek juga memiliki tradisi dan filosofi yang unik. Keunikan-keunikan tradisi inilah yang akan dihadirkan.

Chinese New Year Dinner 2022 ini tak hanya menghadirkan berbagai menu masakan ala hotel berbintang tapi juga menghadirkan acara hiburan lainnya untuk seluruh pengunjung.