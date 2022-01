Debut Dua Pemain Baru Singo Edan Arema FC, Best XI of The Week Terbanyak Liga 1 2021

POS-KUPANG.COM - Berikut berita Arema populer Rabu 12 Januari 2022 tentang debut 2 pemain baru, Fabiano Beltrame dan Sandi Sute.

Selain itu, prestasi Arema FC yang sumbang Best XI of The Week terbanyak juga akan diulas dalam berita Arema populer hari ini.

Terakhir, jelang penutupan bursa transfer pemain, Arema FC dipastikan tak datangkan pemain baru lagi.

Selengkapnya, simak berita Arema hari ini:

Baca juga: PSS Sleman Satu-Satunya Tim Yang Berhasil Kalahkan Arema FC di Liga 1 2021 di Pulau Dewata ?

1. Debut Fabiano Beltrame dan Sandi Sute

Pemain baru Arema FC Ryan Kurnia (kanan), Fabiano Beltrame (kiri) (Suryamalang.com/kolase Instagram @aremafcofficial)

Pelatih Arema FC Eduardo Almeida tak mau menilai atau pun berkomentar soal debut dua pemain barunya, Fabiano Beltrame dan Sandi Sute.

Seperti diketahui, Fabiano Beltrame dan Sandi Sute mengawali debut membela Arema FC saat melawan Bhayangkara FC, Minggu (9/1/2022) lalu.

Saat itu Sandi Sute masuk menit 64 menggantikan Hanif Sjahbandi dan Fabiano masuk menit 81 menggantikan Rizky Dwi Febrianto.

Baca juga: Sama-Sama Ingin Curi Poin Perdana di Bali, Persiraja Banda Aceh Bentrok Mahesa Jenar PSIS Semarang

"Saya tidak mau bicara soal individual pemain. Saya tidak mau menilai satu persatu pemain."

"Yang jelas mereka datang untuk membantu tim ini meraih target tiga poin dan berprestasi," kata Eduardo Almeida, Selasa (11/1/2022).