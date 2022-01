RANS,Super Air Jet,Indomaret hingga Gramedia,Ini Daftar Lowongan Kerja di Awal Tahun 2022,Cek Syarat

POS-KUPANG.COM– Awal tahun 2022 membawa berkah khusus untuk kamu para pencari kerja.

Pasalnya, di awal tahun 2022 ada sejumlah perusahaan membuka lowongan kerja.

Mulai dari Rans entertaiment, Super Air Jet, Indomaret hingga Gramedia.

Tertarik dengan lowongan kerja yang ada, silakan cek syarat.

Berikut daftar lowongan kerja di awal tahun 2022:

1. Lowongan Kerja Indomaret

Indomaret Group membuka lowongan pekerjaan di sejumlah posisi pekerjaan melalui Management Development

Program bagi lulusan D4, S1 dan S2. Dilansir dari laman resmi Indomaret Group, Minggu (26/12/2021), Indomaret membuka sejumlah posisi staf.

Mulai dari Operasional, Merchandising, Business Analyst, Flagship Store, Business Tax Supervisor, Logistic, Distribution Center, and Production, Project and Maintenance, Video Production, Design Promotion dan Finance, Accounting, Tax, and Internal Audit.

